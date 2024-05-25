Ушел из жизни актер и каскадер Александр Ковалев

В Москве 22 мая ушел из жизни известный каскадер, актер Александр Ковалев. Ковалеву было 63 года. Студия каскадеров Ю-Stunt, одним из основателей которой был Александр Ковалев, на своей странице в соцсети Вконтакте пишет, что он скончался в московской больнице после плановой операции.