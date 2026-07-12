Учёные сообщили, что снится людям без сновидений

Новое исследование, опубликованное в авторитетном журнале Scientific Reports, пролило свет на то, как видят сны люди, страдающие афантазией — состоянием, при котором человек не способен мысленно создавать зрительные образы .
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