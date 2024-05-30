Мое мнение, кто будет после Путина и причём здесь массовые аресты генералов

Аудрюс

Массовые аресты генералов... Да проведи ревизию работы любого министерства в РФ и арестов в этих министерствах будет гораздо больше! Надо понимать, что армия это отражение положения дел в обществе! Армия не отделима от страны и все, как положительные, так и отрицательные процессы происходящие в стране автоматически переходят и в армию... Тем более, что большинство задержанных генералов переведены в МО из народного хозяйства и к армии имеют весьма далекое отношение...