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    Массовые аресты генералов... Да проведи ревизию работы любого министерства в РФ и арестов в этих министерствах будет ...Мое мнение, кто б...

Мое мнение, кто будет после Путина и причём здесь массовые аресты генералов

Мое мнение, кто будет после Путина и причём здесь массовые аресты генералов

Еще до‏ событий 2022 года я‏ думал о‏ том,‏ кто‏ бы мог прийти на‏ смену Путину‏ (т.к. ожидал,‏ что‏ он может‏ не пойти на‏ выборы в ‏2024-м).

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Дюмин.
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1 час.
Иван Иваныч
Президентом после Путина станет Дюмин, в одном автор прав, Путин за год до окончания срока президентства передаст власть именно Дюмину.
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1 час.
Аудрюс
Массовые аресты генералов... Да проведи ревизию работы любого министерства в РФ и арестов в этих министерствах будет гораздо больше! Надо понимать, что армия это отражение положения дел в обществе! Армия не отделима от страны и все, как положительные, так и отрицательные процессы происходящие в стране автоматически переходят и в армию... Тем более, что большинство задержанных генералов переведены в МО из народного хозяйства и к армии имеют весьма далекое отношение...
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57 мин.

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