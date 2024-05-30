Еще до событий 2022 года я думал о том, кто бы мог прийти на смену Путину (т.к. ожидал, что он может не пойти на выборы в 2024-м).
Мое мнение, кто будет после Путина и причём здесь массовые аресты генералов
Комментарии
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Вера Ванидовская
Дюмин.
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1 час.
Иван Иваныч
Президентом после Путина станет Дюмин, в одном автор прав, Путин за год до окончания срока президентства передаст власть именно Дюмину.
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1 час.
Аудрюс
Массовые аресты генералов... Да проведи ревизию работы любого министерства в РФ и арестов в этих министерствах будет гораздо больше! Надо понимать, что армия это отражение положения дел в обществе! Армия не отделима от страны и все, как положительные, так и отрицательные процессы происходящие в стране автоматически переходят и в армию... Тем более, что большинство задержанных генералов переведены в МО из народного хозяйства и к армии имеют весьма далекое отношение...
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57 мин.
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