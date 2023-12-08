Что делать если на противне нет тефлонового покрытия. Покажу несколько секретов, чтобы выпечка не пригорала

Кулинария не мыслима без выпечки. Хлеб, пирожки пироги прочее мы все едим и любим. И хоть среднестатистическая домохозяйка печет что-то в духовке не часто, тем не менне с проблемой пригорания сталкиваются все.
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