Имя: Габриэлла Фамилия: Ванти Полное имя: Габриэлла Ванти. Национальность: бразилец Родилась: 10 февраля Страна: Бразилия Цвет волос: Блондинка/Коричневый Цвет глаз: Зеленый Размеры: (США) 34-24-35 (ЕС) 86-62-89 Рост: 5,7; 170 см Инстаграм Габриэллы Ванти – @gabriellavanti #Gabriella #Vanti Gabriella Vanti Модель: Gabriella Vanti.
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