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Замглавы Белокурихи – о том, что будет с парковками, общепитом и туробъектами курорта

Замглавы Белокурихи – о том, что будет с парковками, общепитом и туробъектами курорта

Вопрос с парковками в Белокурихе в ближайшее время решить не удастся, но власти думают над ним. Появлению экономного фастфуда в городе могут мешать не только "происки" санаториев, но и банальная экономика.

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