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Багдасаров предложил испытанный способ усмирить мигрантов: «Может, повторить?»

Багдасаров предложил испытанный способ усмирить мигрантов: «Может, повторить?»

Политолог Семён Багдасаров отметил, что массовые драки мигрантов учащаются, а проблема никак не решается.

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Комментарии
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Александр Котов
Если наказывать любого мигранта за проступки по действующим законам не оглядываясь на разные общины, то можно навести порядок. Или вешать их всех.
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1
20 час.
Анатолий Лановой
Александр Котов
Если наказывать любого мигранта за проступки по действующим законам не оглядываясь на разные общины, то можно навести порядок. Или вешать их всех.
Как раз общины и являются причиной появления групп и группировок национальных преступных элементов. Не нужны в России организации, сбивающие в стаи гастарбайтеров.
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1
15 час.

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