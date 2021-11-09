Багдасаров предложил испытанный способ усмирить мигрантов: «Может, повторить?»

Если наказывать любого мигранта за проступки по действующим законам не оглядываясь на разные общины, то можно навести порядок. Или вешать их всех.

Анатолий Лановой

Александр Котов Если наказывать любого мигранта за проступки по действующим законам не оглядываясь на разные общины, то можно навести порядок. Или вешать их всех.

Как раз общины и являются причиной появления групп и группировок национальных преступных элементов. Не нужны в России организации, сбивающие в стаи гастарбайтеров.