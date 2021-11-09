Политолог Семён Багдасаров отметил, что массовые драки мигрантов учащаются, а проблема никак не решается.
Багдасаров предложил испытанный способ усмирить мигрантов: «Может, повторить?»
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Александр Котов
Если наказывать любого мигранта за проступки по действующим законам не оглядываясь на разные общины, то можно навести порядок. Или вешать их всех.
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20 час.
1
Анатолий Лановой
Александр Котов
Если наказывать любого мигранта за проступки по действующим законам не оглядываясь на разные общины, то можно навести порядок. Или вешать их всех.
Как раз общины и являются причиной появления групп и группировок национальных преступных элементов. Не нужны в России организации, сбивающие в стаи гастарбайтеров.
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15 час.
1
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