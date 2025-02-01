На фото: председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал собственную нелегитимность после обсуждения слов российского лидера Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии