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01.02.25==Медведчук оценил реакцию Зеленского на слова Путина о нелегитимности

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  На фото: председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.  Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал собственную нелегитимность после обсуждения слов российского лидера Владимира Путина.

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