Жители Земли сегодня увидят парад из шести планет

Жители Земли увидят парад из шести планет. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также естественный спутник Земли Луна окажутся на небосводе по одну сторону от Солнца и будут видны одновременно.
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