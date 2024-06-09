«Летатлин» вернут военным: знаменитый махолет Владимира Татлина вывезут из Третьяковки

В 2016-м году махолет поступил в галерею на реставрацию «Летатлин» – единственный сохранившийся безмоторный летательный аппарат, созданный Владимиром Татлиным в 1929–1932 годах, – вернут в Центральный музей Военно-воздушных сил РФ в Монино.