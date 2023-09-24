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Юрист Соловьев рассказал о возможности сокращения пенсии при ошибке в расчетах

Юрист Соловьев рассказал о возможности сокращения пенсии при ошибке в расчетах

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством "Прайм", что размер пенсии могут уменьшить в течение двух-трех месяцев, если стало известно об ошибке при расчете, исчезли основания для доплат или выявлено мошенничество.

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