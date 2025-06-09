Эксперт Кондратьев: для атаки на Подмосковье могли использовать беспилотники «Лютый»

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев полагает, что для атаки на Московский регион в ночь на 8 июня Вооруженные силы Украины могли использовать беспилотные комплексы «Лютый».
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