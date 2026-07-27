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Золото и платина растут на мировых рынках

Золото и платина растут на мировых рынках

Рынок золота демонстрирует высокую ликвидность: средний дневной оборот на фьючерсных торгах составляет 50-70 млрд USD, а внебиржевой сегмент (OTC) показывает еще большие объемы — около 60-80 млрд USD в сутки.

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