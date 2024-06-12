Штурм Волчанска, 12 июня ▪Из-за огня артиллерии «северных» украинская пехота начала окапываться в лесах западнее Волчанска.
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Штурм Волчанска, 12 июня ▪Из-за огня артиллерии «северных» украинская пехота начала окапываться в лесах западнее Волчанска.
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