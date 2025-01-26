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Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Сотрудники российского посольства не будут участвовать в мероприятиях, организованных Польшей в честь 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости.

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Eduard
Польские педофилы истинных героев-освободителей не прегласили,
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