Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Сотрудники российского посольства не будут участвовать в мероприятиях, организованных Польшей в честь 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости.
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