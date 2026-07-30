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Царьград

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Ольги и Александры: названы имена чаще всего выигрывающих миллионы в лотерею

Ольги и Александры: названы имена чаще всего выигрывающих миллионы в лотерею

Эти имена приносят удачу: аналитика лотерейных побед в России.Пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея", организованных Минфином России, поделилась свежими данными о везуничках.

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