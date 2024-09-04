Поскольку мне уже почти сорок, и ко мне регулярно не обращается за советами молодая активная аудитория, я решила все же поделиться парочкой открытий, которые пригодились бы мне самой лет двадцать назад.
Три совета молодым девушкам от взрослой женщины
Комментарии
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Сергей С
ваши советы молодежи не интересны,от слова совсем )) также как и вам ,в свое время
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14 час.
Владимир Алтайцев
Советов можно дать, а не три. Да хоть тысячу дай, если что девицы с мечтой о принце, что парни с непомерными запросами хер кладут на все советы.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СТРАНА СОВЕТОВ БЛЯ....
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11 час.
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