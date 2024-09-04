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  • Вадим Скоробогатов
    СТРАНА СОВЕТОВ БЛЯ....Три совета молоды...
  • Владимир Алтайцев
    Советов  можно  дать, а не  три. Да  хоть тысячу  дай, если  что девицы с мечтой  о принце, что  парни  с непомерными...Три совета молоды...
  • Сергей С
    ваши советы молодежи не интересны,от слова совсем )) также как и вам ,в свое времяТри совета молоды...

Три совета молодым девушкам от взрослой женщины

Три совета молодым девушкам от взрослой женщины

Поскольку мне уже почти сорок, и ко мне регулярно не обращается за советами молодая активная аудитория, я решила все же поделиться парочкой открытий, которые пригодились бы мне самой лет двадцать назад.

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Комментарии
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Сергей С
ваши советы молодежи не интересны,от слова совсем )) также как и вам ,в свое время
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14 час.
Владимир Алтайцев
Советов  можно  дать, а не  три. Да  хоть тысячу  дай, если  что девицы с мечтой  о принце, что  парни  с непомерными запросами  хер  кладут на  все советы.
Ответить
14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СТРАНА СОВЕТОВ БЛЯ....
Ответить
11 час.

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