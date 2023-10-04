Боррель уже умоляет. Когда начнёт плакать?

С начала СВО в Украине, идёт массовая утилизация, в этой операции, устаревшего вооружения, как в России, так и НАТО (в США и Европе)

ФС

Фарид Сабиров

То ли еще будет ой ой ой. Посплю же этого сученка ждет та же участь что и сукашвили. В психушке или в тюрьме