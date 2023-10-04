Медвежий угол
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Медвежий угол

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Боррель уже умоляет. Когда начнёт плакать?

Боррель уже умоляет. Когда начнёт плакать?

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, скажем прямо, оказался в неудобной ситуации. Ещё вчера он рассказывал миру о джунглях и саде, настаивал на единственно верном пути поддержки Украины и упивался собственной значимостью.

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Комментарии
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Александр Нефеденков
С начала СВО в Украине, идёт массовая утилизация, в этой операции, устаревшего вооружения, как в России, так и НАТО (в США и Европе)
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2 час.
АН
Алексей Наседкин
Ну для &quot;хронологии&quot; крошки сомнительной значимости собрали скажем.
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2 час.
ФС
Фарид Сабиров
То ли еще будет ой ой ой. Посплю же этого сученка ждет та же участь что и сукашвили. В психушке или в тюрьме
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1 час.

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