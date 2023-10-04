Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, скажем прямо, оказался в неудобной ситуации. Ещё вчера он рассказывал миру о джунглях и саде, настаивал на единственно верном пути поддержки Украины и упивался собственной значимостью.
Боррель уже умоляет. Когда начнёт плакать?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Нефеденков
С начала СВО в Украине, идёт массовая утилизация, в этой операции, устаревшего вооружения, как в России, так и НАТО (в США и Европе)
Ответить
2 час.
АН
Алексей Наседкин
Ну для "хронологии" крошки сомнительной значимости собрали скажем.
Ответить
2 час.
ФС
Фарид Сабиров
То ли еще будет ой ой ой. Посплю же этого сученка ждет та же участь что и сукашвили. В психушке или в тюрьме
Ответить
1 час.
Свежие комментарии