И все о том же В Казани продолжают (https://www.tatar-inform.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konk.) традицию конкурсов красоты, участниц которого отбирают строго по этническому принципу (маскируют страной происхождения: "Победительницей на этот раз стала уроженка Узбекистана Камила Исраилова.
И это только маленькая часть того, что творится вокруг!
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Александр Зиборов
ПАМЯТКА для тех, кто уверен, что России нужны мигранты. Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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11 час.
Александр Зиборов
Известный политолог Пётр Толстой о миграционном кризисе, отношениях с Европой, романе «Война и мир», о Мариуполе, в котором нет никакой Русской весны… - https://www.youtube.com/watch?v=z6ogt0tLZuE
Петр Толстой о миграционном кризисе, отношениях с Европой, романе «Война и мир»
YouTube
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11 час.
Нина Грекова
К "стенке" ставить тех, кто завозит кишлаками мигрантов в нашу Страну.
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10 час.
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