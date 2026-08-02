GR: ихтиозавр съел птерозавра и сам стал добычей ещн более крупного хищника

Палеонтологи в Австралии обнаружили окаменелость, запечатлевшую редкий момент древней пищевой цепи: морской ящер платиптеригиус проглотил летающего птерозавра, а затем сам стал жертвой еще более крупного хищника.
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