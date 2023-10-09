Андрею Разину предрекли безденежье из-за угроз в адрес коллег Шатунова

Андрею Разину прогнозируют трудности с деньгами из-за угроз, которые он адресовал коллеге Шатунову. Согласно мнению одного из экспертов, тревога у Разина вызвана не только завистью, но и беспокойством о своих финансовых доходах.
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