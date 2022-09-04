Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Полицейские, общественники и дети Магаданской области присоединились к акции МВД России «У террора нет будущего»

Полицейские, общественники и дети Магаданской области присоединились к акции МВД России «У террора нет будущего»

Сотрудники ОМВД России по Среднеканскому району и общественники присоединились к проекту МВД России «У террора нет будущего».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх