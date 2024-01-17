«Со всех сторон»: солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском

Солдаты ВСУ жалуются на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении, передает телеканал BFM TV.
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