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Идея введения единой социальной карты пенсионера направлена в правительство РФ

Идея введения единой социальной карты пенсионера направлена в правительство РФ

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" и депутат Госдумы, обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обсудить идею создания Единой социальной карты пенсионера.

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