Психолог Ведмицкая: после 30 лет люди склонны к патологической ревности

К патологической ревности склонны люди в возрасте от 30 лет. Патологическая ревность сама по себе не является диагнозом, однако может свидетельствовать о наличии психиатрического диагноза, об этом "Газете.
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