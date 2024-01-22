ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР утром в понедельник, 22 января, сообщает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии