Выручка фитнес-клубов выросла до 95 млрд рублей

Российская фитнес-индустрия заработала на 11% больше по итогам первом полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Forbes со ссылкой на исследование Национального фитнес-сообщества (НФС).
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