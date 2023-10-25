Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Генсек ООН выступил за создание палестинского государства. Израиль потребовал его отставки

Генсек ООН выступил за создание палестинского государства. Израиль потребовал его отставки

Генеральный секретарь Организации объединённых нации Антониу Гутерриш считает, что единственная реалистичная основа мира на Ближнем Востоке — концепция сосуществования израильского и палестинского государств.

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