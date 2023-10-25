Генсек ООН выступил за создание палестинского государства. Израиль потребовал его отставки

Генеральный секретарь Организации объединённых нации Антониу Гутерриш считает, что единственная реалистичная основа мира на Ближнем Востоке — концепция сосуществования израильского и палестинского государств.
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