Опять в "строю"!

Аршак Меликджанян

есть очень хороший пиндосовский пример для всех идиотов из золотого миллиарда---- некий Джеймса Форрестол -будучи министром обороны Соединенных Штатов -вышел в окно с возгласом РУССКИЕ идут, вот их всех, этих дебилов ожидает этот путь................