Театр абсурда
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Театр абсурда

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Опять в "строю"!

Опять в "строю"!

«Русские шпионы» снова становятся популярным трендом на Западе Автор: Елена Панина Это может быть признаком возврата наших оппонентов к традиционной парадигме объяснения своих проблем.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
есть очень хороший пиндосовский пример для всех идиотов из золотого миллиарда---- некий Джеймса Форрестол -будучи  министром обороны Соединенных Штатов -вышел в окно с возгласом РУССКИЕ идут, вот их всех, этих дебилов ожидает этот путь................
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