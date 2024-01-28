«Русские шпионы» снова становятся популярным трендом на Западе Автор: Елена Панина Это может быть признаком возврата наших оппонентов к традиционной парадигме объяснения своих проблем.
Опять в "строю"!
Комментарии
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Аршак Меликджанян
есть очень хороший пиндосовский пример для всех идиотов из золотого миллиарда---- некий Джеймса Форрестол -будучи министром обороны Соединенных Штатов -вышел в окно с возгласом РУССКИЕ идут, вот их всех, этих дебилов ожидает этот путь................
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