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Схемы и коррупция: как компания жены экс-нардепа Розенблата отмывает деньги на поставках для Минобороны

Схемы и коррупция: как компания жены экс-нардепа Розенблата отмывает деньги на поставках для Минобороны

Правительство стало жертвой систематической коррупции! Цена в 17 гривен за яйца кажется детской шалостью, если посмотреть на то, сколько денег Министерство обороны тратит на закупку техники, при этом народные депутаты активно участвуют в схемах.

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