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В России семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы до полутора лет

Право распространяется также на семьи, которые усыновили второго или последующего ребенка.Право распространяется также на семьи, которые усыновили второго или последующего ребенка.

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