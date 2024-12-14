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Перед праздниками россиянам советуют выполнять упражнение «10 минут бездействия»

Перед праздниками россиянам советуют выполнять упражнение «10 минут бездействия»

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба рассказала в беседе с RT, как избежать переутомления перед новогодними праздниками.

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