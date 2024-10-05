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Французская газета: Зеленский теряет терпение и повышает голос на Запад

Французская газета: Зеленский теряет терпение и повышает голос на Запад

Французское издание L’Express обращает внимание на сильно изменившуюся тональность Владимира Зеленского в отношении спонсоров Украины Материал так и называется: «Зеленский «теряет терпение» и поднимает голос против Запада»  Как говорится в публикации, украинский президент подчеркнул недовольство, которое он копил в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в «затягивании» поставок ракет большой дальности для Украины.

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