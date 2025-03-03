Сергей Станкевич: Трамп и Путин формируют рамки новой эры

Почему Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации на международной арене? Каковы перспективы встречи Трампа и Путина, и что она может означать для будущего мирового порядка? Политолог и историк Сергей Станкевич ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.