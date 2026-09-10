Динамика цен: овощи дешевеют, издержки в промышленности растут

По данным Росстата, за неделю с 1 по 7 сентября цены в России выросли на 0,05%. При этом продовольственные товары подешевели на 0,09%, главным образом за счёт резкого снижения стоимости плодоовощной продукции (на 1,81%).
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