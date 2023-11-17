Ночью Герани наносили удары по военным объектам в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Пока подтверждены взрывы на аэродроме Староконстантинов — более 10.
Без названия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ночью Герани наносили удары по военным объектам в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Пока подтверждены взрывы на аэродроме Староконстантинов — более 10.
Свежие комментарии