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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Без названия

Без названия

Ночью Герани наносили удары по военным объектам в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Пока подтверждены взрывы на аэродроме Староконстантинов — более 10.

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