Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Тверской театр дал в Москве спектакль в поддержку участников СВО

Тверской театр дал в Москве спектакль в поддержку участников СВО

В рамках всероссийского проекта «Поет Россия Армии Победу» Тверской академический театр драмы показал 17 февраля на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) театральную версию поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

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