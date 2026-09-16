Как Госдума защищает россиян от кибермошенников

© "Газета.Ru" Как Госдума защищает россиян от мошенников в интернете, какие законы помогают выстроить «цифровую крепость» против киберпреступников и какие виды мошенничества ушли в прошлое благодаря работе депутатов.
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