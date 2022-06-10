НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Штутгарт (ATP). 1/4 финала. Циципас поборется с Марреем, Берреттини – с Сонего, Кириос – с Фучовичем

Стефанос Циципас сыграет с Энди Марреем в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Маттео Берреттини поборется с Лоренцо Сонего, Ник Кириос – с Мартоном Фучовичем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх