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«Мы не увидели фола». Судья Эрик Льюис признал ошибку в концовке матча «Бостон» – «Лейкерс»

«Мы не увидели фола». Судья Эрик Льюис признал ошибку в концовке матча «Бостон» – «Лейкерс»

Эрик Льюис, глава судейской бригады, работавшей на матче «Бостон» – «Лейкерс» (126:121 ОТ), признал, что Джейсон Тейтум коснулся руки Леброна Джеймса во время прохода на последних секундах основного времени.

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