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Президент Израиля получил приглашение от Джо Байдена посетить Белый дом

Президент Израиля получил приглашение от Джо Байдена посетить Белый дом

Президент США Джо Байден пригласил посетить Белый дом в следующем месяце главу Израиля Ицхака Герцога, – передает в среду, 13 июня, израильское радио «Кан Бет».

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