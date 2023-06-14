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Россия запустит способный «видеть» через плотные облака «Аист-СТ»

Россия запустит способный «видеть» через плотные облака «Аист-СТ»

Радиолокационный малый космический аппарат (МКА) «Аист-СТ» формата 2U CubeSat будет запущен во второй половине 2024 года, говорится в материалах Самарской области, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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