Центробанк Нигерии заблокировал доступ граждан страны к криптобиржам

Национальная комиссия по связи (NCCC) в Нигерии получила направление от Центрального банка страны (ЦБН) о блокировке доступа к интернет-ресурсам предоставляющим услуги покупки и обмена цифровыми активами, включая такие популярные площадки криптовалютных операций, как криптобиржи Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.
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