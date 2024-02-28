Центробанк Нигерии заблокировал доступ граждан страны к криптобиржам

Национальная комиссия по связи (NCCC) в Нигерии получила направление от Центрального банка страны (ЦБН) о блокировке доступа к интернет-ресурсам предоставляющим услуги покупки и обмена цифровыми активами, включая такие популярные площадки криптовалютных операций, как криптобиржи Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.