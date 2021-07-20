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«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в отборе ЛЧ, каминг-аут проспекта «Нэшвилла», ЦСКА утвердил Березуцкого, Федун привился и другие новости утра

1. «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, «Шахтер» встретится с «Генком», «Монако» – с «Рапидом» или «Спартой» и другие результаты жеребьевки.

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