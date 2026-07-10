Голикова: порядка 37% россиян страдают "болезнями-всадниками"

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Порядка 37% взрослых жителей России страдают так называемыми "болезнями-всадниками": онкозаболеваниями, диабетом второго типа, нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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