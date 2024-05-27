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Чехия обошла Россию по числу выигранных медалей на чемпионатах мира по хоккею

Чехия обошла Россию по числу выигранных медалей на чемпионатах мира по хоккею

Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею 2024 года. Эта победа позволила чешской сборной выиграть 48-ю медаль мировых хоккейных первенств (включая медали сборной Чехословакии), опередив по данному показателю сборную России, на счету которой 47 медалей, если учитывать награды сборной СССР.

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