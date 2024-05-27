Чехия обошла Россию по числу выигранных медалей на чемпионатах мира по хоккею

Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею 2024 года. Эта победа позволила чешской сборной выиграть 48-ю медаль мировых хоккейных первенств (включая медали сборной Чехословакии), опередив по данному показателю сборную России, на счету которой 47 медалей, если учитывать награды сборной СССР.
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