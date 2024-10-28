Прошедший в Казани саммит стран БРИКС стал бесспорным успехом президента России Владимира Путина, заявил Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, основателя Пятой Французской республики, 28 октября в ходе церемонии открытия выставки, посвящённой столетию установления дипломатических связей между Советским Союзом и Францией.
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