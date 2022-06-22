Десятки тонн золота из России ушли в Швейцарию через Объединенные Арабские Эмираты

Когда нельзя, но очень надо, могут возникнуть различные интересные «схематозы». Как ещё в мае писала местная пресса, Швейцария зафиксировала значительный рост импорта золота из Объединенных Арабских Эмиратов после введения санкций против России.
Когда нельзя, но очень надо, могут возникнуть различные интересные «схематозы». Как ещё в мае писала местная пресса, Швейцария зафиксировала значительный рост импорта золота из Объединенных Арабских Эмиратов после введения санкций против России.
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