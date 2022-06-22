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Десятки тонн золота из России ушли в Швейцарию через Объединенные Арабские Эмираты

Десятки тонн золота из России ушли в Швейцарию через Объединенные Арабские Эмираты

Когда нельзя, но очень надо, могут возникнуть различные интересные «схематозы». Как ещё в мае писала местная пресса, Швейцария зафиксировала значительный рост импорта золота из Объединенных Арабских Эмиратов после введения санкций против России.

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