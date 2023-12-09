В облцентре определился лучший юный математик

Смоленские школьники сыграли в математический квиз. Более 900 учащихся 5-6 классов Смоленска и Смоленской области стали участниками онлайн-квиза «Юный математик», который провёл 6 декабря Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Смоленска в партнёрстве со Смоленским областным институтом развития образования.