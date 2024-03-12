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Живая Кубань

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  • Сергей Козлов
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На строительстве новой дороги в обход Адлера в Сочи  начали возводить первую подпорную стену

На строительстве новой дороги в обход Адлера в Сочи  начали возводить первую подпорную стену

На строительстве новой дороги в обход Адлера в Сочи  начали возводить первую подпорную стенуДорожники в Сочи приступили к возведению подпорной стены тоннеля в селе Высокое на месте будущей развязки с автодорогой А-149 «Краснополянское шоссе».

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